Mostra del Cinema di Venezia 2022, Tenderstories coproduttore di tre film in concorso

(Teleborsa) -sarà coproduttore di. Si tratta de "Il Signore delle formiche", diretto da Gianni Amelio, "Bones and all" diretto da Luca Guadagnino e "Amanda" diretto da Carolina Cavalli."È un onore essere presenti e ringraziamo il presidente Roberto Cicutto e il direttore artistico Alberto Barbera della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Saremo in concorso – spiega– con tre film importanti e ambiziosi che giocano su diversi registri: drammatico, ironico, con riferimenti alla realtà contemporanea e storico con il racconto tratto da un evento realmente accaduto. Tenderstories è una casa di produzione che ha l'obiettivo di valorizzare lavori autoriali, introspettivi e ricercati. L'industria del cinema italiano è un settore strategico, centrale per rilanciare la cultura nel Paese e, allo stesso tempo, regalare sogni e momenti di intrattenimento al pubblico"."Il Signore delle formiche" è diretto da Gianni Amelio con Luigi LoCascio, Elio Germano, Leonardo Maltese, Sara Serraiocco e Anna Caterina Antonacci e uscirà al cinema l'8 settembre 2022. Il film prende spunto da fatti realmente accaduti e racconta con una storia a più voci un processo che fece scalpore e che si celebrò a fine degli anni '60 a Roma. Il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti accusato di plagio, fu condannato a nove anni di reclusione per aver sottomesso alla sua volontà un suo studente e amico poco più che maggiorenne. Alcuni anni dopo, il reato di plagio è stato abrogato dal codice penale, tuttavia servì per mettere sotto accusa i "diversi" di ogni genere."Bones and all" è diretto da Luca Guadagnino, con Taylor Russell, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance. "Bones and all" è la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall'animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a tollerare la loro natura.Il film "Amanda", in concorso a "Orizzonti Extra" è diretto da Carolina Cavalli con Benedetta Porcaroli, Galatea Bellugi, Giovanna Mezzogiorno, Michele Bravi, Monica Nappo e Margherita Missoni. La pellicola racconta di Amanda (Benedetta Porcaroli), 24 anni, che da che ha memoria non ha mai avuto amici. È la cosa che desidera di più. Quando scopre che da neonate lei e Rebecca (Galatea Bellugi) passavano un sacco di tempo insieme, Amanda sceglie la sua nuova missione: convincerla che sono ancora migliori amiche.