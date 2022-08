Nautica, Fondo italiano d'Investimento e Armònia investono in Quick

(Teleborsa) -hanno siglato un, leader italiano nella produzione e commercializzazione di equipaggiamenti per la nautica da diporto con sede a Ravenna. L'operazione, che nel dettaglio avviene tramite il, punta a dare ulteriore spinta al percorso di crescita intrapreso dal Gruppo, attraverso un progetto di consolidamento e internazionalizzazione all'interno di una delle filiere di eccellenza del Made in Italy.Il, che ha il proprio quartier generale a Piangipane di Ravenna, dispone di due sedi estere negli Stati Uniti (Linthicum, Maryland) e in Gran Bretagna (Holbury, Southampton), oltre all'officina meccanica CATT adiacente agli stabilimenti ravennati, conta complessivamente circa 270 dipendenti e stima di chiudere l'esercizio in corso con un fatturato consolidato superiore ai 65 milioni di euro. La famiglia Marzucco rimarrà al vertice dell'azienda."Fondo Italiano d'Investimento – afferma– è orgoglioso di dare il via a un progetto di aggregazione nella nautica da diporto, un settore strategico per visibilità internazionale e contributo alla difesa del Made in Italy. In partnership con la famiglia Marzucco e con Armònia, abbiamo l'obiettivo di dare vita a un campione nazionale in grado di imporsi nei mercati internazionali”."Con l'ingresso nell'azionariato di controllo di Quick, insieme a Fondo Italiano d'Investimento, – sottolinea– Armònia Italy Fund prosegue nella sua strategia d'investimento accanto agli imprenditori, finalizzata alla creazione di aziende leader nei loro mercati di riferimento"."L'ingresso di Fondo Italiano d'Investimento e di Armònia nel capitale di Quick – dichiara– rappresenta un passo importante nel nostro percorso di crescita. Siamo convinti di aver trovato un partner strategico che ci possa supportare nel diventare sempre di più un punto di riferimento per la nautica globale sposando i valori che ci hanno accompagnato fino ad oggi: innovazione continua, assistenza capillare, vicinanza al cliente e rispetto verso i nostri collaboratori".