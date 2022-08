SECO Northern Europe, Dirk Finstel è il nuovo Managing Director e CEO

SECO

(Teleborsa) -è il nuovo, società del Gruppo, e succede a Stefan Heczko, che ha ricoperto l’incarico dal 2020.Finstel rappresenta una figura di, e si unisce al gruppo per svilupparne ulteriormente il business in Nord Europa. In questo modo SECO, realtà di eccellenza per le soluzioni di edge computing, Internet of Things (IoT) e intelligenza artificiale (AI) quotata su Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, rafforza ulteriormente il proprio posizionamento come uno dei player di riferimento nel mercato europeo.Dirk Finstel vanta oltre 30 anni di esperienza nella gestione di business unit globali in ambito sales, engineering, operations e product management. Prima di unirsi a SECO, ha ricoperto diverse posizioni come executive in Kontron, Adlink e, nel suo incarico più recente, ha guidato la business unit Operations ed Embedded-IoT di Advantech in Europa. Ha inoltre fornito un contributo di primaria importantza nella definizione di standard di settore come COMExpress e SMARC."Con Dirk Finstel, portiamo a bordo un grande esperto del settore con il quale espanderemo ulteriormente la nostra presenza in Nord Europa, uno dei mercati per noi più importanti. Insieme a Dirk, lavoreremo per realizzare la nostra visione di creare un leader europeo nel campo dell’edge computing, dell’IoT e dell’AI", ha sottolineato, Amministratore Delegato di SECO.