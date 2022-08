Seduta euforica per il settore assicurativo italiano (+2,11%), andamento sostenuto per Generali Assicurazioni

indice delle società assicurative

comparto assicurativo dell'Area Euro

FTSE Italia Insurance

indice EURO STOXX Insurance

listino principale

Generali Assicurazioni

Unipol

Poste Italiane

media capitalizzazione

Unipolsai

(Teleborsa) - Andamento brillante per l', peraltro preannunciato dalla buona performance delIlha aperto a quota 15.507, in accelerazione del 2,11% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che viaggia a 268, dopo che in principio di giornata era a quota 265.Nel, avanza, che guadagna bene, con una variazione del 2,47%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,64%.Composta, che cresce di un modesto +1,49%.Tra i titoli adell'indice assicurativo, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dell'1,27%.