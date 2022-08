UBS peggiora previsioni Italia in vista elezioni: debito potrebbe arrivare al 160%

(Teleborsa) -, arrivando al, a causa di un peggioramento dello, anche senza recessione, e dell'capace di intaccare la sostenibilità del debito. E' quanto prevede la banca d'affariche hadei livelli di indebitamento per i prossimi cinque anni rispetto alla previsione attuale.La banca d'affari svizzera vede lo, in vista delle, che creano "incertezza sul futuro percorso di aggiustamento fiscale", e non esclude un aumento del(7 punti più dello sceario base) in caso di profonda recessione, ed, in caso emergesse un governo meno prudente dal punto di vista fiscale. Nello stesso tempo, si ritiene che la BCE potrebbe valutare l'aumento dello Spread come legato ai fondamentali e on dovuto alla speculazione e fermare qualsiasi acquisto di titoli italiani con effetti negativi sullo Spread.Quanto alla crescita dell'economia, UBS prevede unaitaliano paririspetto ad un consensus pari a a +2,8% quest'anno e +1,3% il prossimo. Per l'anno in corso è prevista una stagnazione nel secondo semestre ed una crescita trimestrale dello 0,1%.che indica una crescita dell'Italia del 3% quest'anno ed un significativo rallentamento a +0,7% il prossimo, con un "significativo rallentamento" rispetto allì1,7% precedentemente indicato a causa degli elevati prezzi dell'energia.Anche le due agenzie di ratingsull'Italia. La prima ha rivisto al ribasso l'outlook sul rating, per i rischio di uno stop completo delle forniture di gas dalla Russia e per l'impatto che un rallentamento delle riforme avrebbe sull'economia e sui conti pubblici (il PIL al momento è stimato a +2,8% nel 2022 e a +1,9% nel 2023). Moody's invece ha leggermente ritoccato al ribasso il PIL a +2,2% quest'anno da +2,3% e +0,8% il prossimo da +1,7%.