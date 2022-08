Wizz Air inizia nuovo esercizio ancora in perdita

(Teleborsa) -ha registrato unadi euro nel primo trimestre dell’esercizio 2022-23, rispetto ai 109 milioni di euro dell’anno precedente.L'aumento del disavanzo è attribuito all’aumento del, ai disservizi negli aeroporti e alle restrizioni Covid-19 ancora in vigore in alcuni Paesi. La low cost stima comunque un utile operativo “significativo” grazie al progressivo miglioramento dei ricavi e dei prezzi, mentre il caos negli aeroporti inizia a normalizzarsi., ceo di Wizz Air, ha dichiarato che durante l’estate la compagnia volerà con una capacità superiore di circa il 30% (Ask) rispetto ai livelli pre-pandemia. Il che dovrebbe contribuire a ritornare in utile operativo. Ladella compagnia aerea si è comunque rafforzata nel trimestre, raggiungendo