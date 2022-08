Ambiente, foreste ridotte del 60%

(Teleborsa) - Mentre la popolazione aumenta, continuano a diminuire le foreste nel mondo con un andamento che ha portato inalla riduzione del 60% delle superfici boschive per ogni abitante:A indicarlo sono le stime della ricerca internazionale coordinata dall'Istituto giapponese di ricerca su foreste e prodotti forestali e pubblicate sulla rivista Environmental Research Letters che ha fatto il punto su quel che sta avvenendo a livello planetario raccogliendo i dati relativi agli ultimi 60 anni.La parte del mondo più sviluppata sta registrando in questi ultimi decenni un aumento, a volte anche deciso, delle superfici boschive - in Italia, ad esempio,- eppure a livello globale le aree verdi sono in continua riduzione.La ricerca he verificato che, a fronte di una crescita delle foreste di 355 milioni di ettari, si è registrata una distruzione di 437 milioni di ettari. Una perdita complessiva di 81 milioni di ettari, circa 3 volte l'intera superficie dell'Italia."La continua perdita e il degrado delle foreste influiscono sull'integrità degli ecosistemi forestali, riducendo la loro capacità di generare e fornire servizi essenziali e sostenere la biodiversità", spiegano gli autori della ricerca, che aggiungono: "Ha anche un impatto sulla vita di almeno, prevalentemente nei