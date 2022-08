CDP: utile consolidato 1° semestre 3,7 miliardi, attivati investimenti per 28,5 miliardi

ENI

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, ha approvato laal 30 giugno 2022, presentata dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Dario Scannapieco.Il CdA ha anche approvato, che comprendono finanziamenti, rinegoziazioni e risorse addizionali per i plafond a sostegno di territori e imprese. Di questi,dedicato all’istituzione di un plafond di finanziamenti a medio e lungo terminegeopolitica ed energetica connessa al conflitto in Ucraina. I destinatari dell’iniziativa sono le aziende di medie e grandi dimensioni che intraprendono nuovi programmi di investimento, nonostante negli ultimi sei mesi abbiano registrato una riduzione del fatturato, o dei margini, in conseguenza degli effetti indiretti della crisi e dell’aumento del costo delle materie prime.Inoltre, in linea con il Piano Strategico 2022-2024 è stata varata lafinalizzata a promuovere questi valori all’interno e all’esterno del Gruppo. La policy ha stabilito quattro macro ambiti di intervento: persone, business, fornitori e cultura e comunicazione. Sempre nel corso del primo semestre è stata approvata la, ossia lo strumento di indirizzo delle attività di business volte a generare impatti positivi e misurabili in termini sociali, economici e ambientali."In un contesto internazionale che sta generando incertezza sulle prospettive di crescita a livello nazionale ed europeo, anche grazie ai risultati positivi di questo primo semestre, CDP continua a garantire il suo sostegno al tessuto produttivo italiano. Come conferma il pacchetto di misure da 4 miliardi approvato a favore dell’economia reale", afferma il Presidente di CDP, che sottolinea anche la forte attenzione che Cassa dedica alle persone e alla loro unicità attraverso le nuove policy su Diversità, Equità e Inclusione.Nel primo semestre , il Gruppo CDP ha, in linea con gli 11,6 miliardi del primo semestre del 2021[, che hanno consentito l’attivazione didi euro, con un effetto leva di 2,5 volte le risorse impegnate nel periodo.Va segnalato anche l'avvio del sostegno di CDP alle amministrazioni titolari degli interventi PNRR, l’approvazione delle prime tre linee guida strategiche settoriali, del Piano ESG e della Policy generale di finanziamento responsabile.di CDP si attesta a, in lieve riduzione rispetto al dato di fine 2021 (413 miliardi), con uno(114 miliardi a fine 2021)., in crescita di oltre 120 milionirispetto al primo semestre dello scorso anno. Un risultato raggiunto nonostante la riduzione dei proventi derivanti dalla gestione del portafoglio titoli(1,4 miliardi nel primo semestre 2021), un incremento riconducibile in gran parte al(+1,7 miliardi rispetto al primo semestre 2021)."I risultati positivi di questo primo semestre, in un periodo complesso da un punto di vista geopolitico e climatico, mostrano come Cassa stia proseguendo con determinazione verso gli obiettivi del Piano Strategico 2022-2024, cominciando a raccogliere i frutti del suo impegno sia in merito alle iniziative di business sia rispetto all’impatto generato sulla collettività", evidenzia l’Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti, aggiungendo "con 11,5 miliardi di euro di risorse impegnate e 28,5 miliardi di investimenti complessivamente attivati a favore di imprese, infrastrutture, PA e cooperazione internazionale, CDP rafforza il ruolo di istituzione al servizio della crescita del Paese".