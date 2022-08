Civitanavi Systems entra nel gruppo di ricerca del Fondo Europeo per la Difesa

Civitanavi Systems

(Teleborsa) -che dovrà dimostrare un sistema di navigazione inerziale e gravimetrico vettoriale quantistico (). Oltre a Civitanavi Systems, il programma vede la partecipazione di tre società e di un centro di ricerca provenienti da Italia (Geomatics Research & Development), Spagna (Geonumerics SL and Iqua Robotics) e Francia (CNRS - Centre National De La Recherche Scientifique).Il Fondo hanel settore dell’Aerospazio e Difesa che potranno usufruire daldi euro messi a disposizione dall’Unione europea. Il contributo è volto adi alto livello del, come la progettazione di aerei da combattimento, carri armati e navi di futura generazione, nonché dicome il cloud militare, l'intelligenza artificiale, i semiconduttori, lo spazio, le contromisure informatiche o mediche.Nell’ambito del programma c'è il, acronimo per Quantum-based Simultaneous inertial Navigator and vector Gravimeter, volto a realizzare un, in grado di operare in aree GNSS-denied (aree in cui il segnale satellitare è compromesso) su tutti i tipi di veicoli militari, dai sottomarini agli aerei.Ilavrà una durata died il suo valore complessivo è pari a, di cui 893 mila a favore di Civitanavi Systems."Siamo molto orgogliosi di essere stati selezionati dalla Commissione Europea per partecipare al bando di ricerca dell’European Defence Fund, una scelta che conferma la valenza dei nostri prodotti e delle nostre tecnologie", commenta, CEO di Civitanavi Systems.PerCTO di Civitanavi Systems "l'utilizzo della tecnologia FOG (Fiber Optic Gyroscope) ibridizzata con sensori inerziali quantistici permetterà di ottenere elevatissime prestazioni dinamiche, garantendo una capacità chiave nella navigazione autonoma, accurata e sicura in tutte le applicazioni dove il GPS/GNSS non è disponibile, sia per limitazioni ambientali che per interferenze o attacchi intenzionali malevoli in scenari militari ostili".L’inserimento nel programma del Fondo Europeo per la Difesa accelererà ulteriormente il percorso di sviluppo di Civitanavi Systems, che già nel 2016 aveva firmato un contratto con l’Unione europea per il programma Sme innovation H2020, noto come Nicenav, per realizzare il primo sistema europeo Itar-free.