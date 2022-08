Del Vecchio non dimentica i fedelissimi: azioni EssilorLuxottica a Milleri e Bardin

Mediobanca

(Teleborsa) -, uomo visionario nelle relazioni industriali,e riserva un pacchetto di azioni cospicuo per i vertici di Delfin, la cassaforte lussemburghese che controlla Luxottica, ma anchee Covivio. E' quanto emerge dalaperto ieri 1° agosto dinanzi al notaio Mario Notari dello studio ZNR Notai. Un documento che l'imprenditore marchigiano ha aggiustato nel tempo, con successivi testamenti olografi, non dimenticando nessuno.E così, il suo braccio destro e successore alla guida dell'impero confluito inin qualità di Presidente e Ceo, ha ricevutoEssilorLuxottica, pari a quasi, per un valore di circa 340 milioni di euro a quotazioni attuali, mentre a, Presidente di Delfin, sono andate, per un valore di 3,5 milioni di euro.Uomo equilibrato nella vita, Del Vecchio lo è stato anche dopo che è scomparso, suddividendo il suo patrimonio, valutato 30 miliardi di euro,fra la moglieClaudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria, Luca, Clemente e Rocco Basilico, avuto dal primo matrimonio: a ciascuno ha lasciato, per un valore complessivo di circa 3 miliardi. Alla consorte sono andate anche le case di Milano, Roma, Costa Azzurra ed Antigua