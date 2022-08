Import-export Italia, Istat-Ice: nel 2021 contrazione dell'avanzo commerciale, pesa la componente energia

(Teleborsa) - In uno scenario di "forte ripresa" dell'economia mondiale dallo shock associato alla, l'Italia nel 2021 registra un aumento del valore in euro sia delle(+18,2%) sia, più marcato, delle(+26,4%). Tuttavia nel 2021 la quota di mercato dell'Italia sulledi merci (misurata in dollari) registra una lieve flessione, da 2,82% nel 2020 a 2,71%. È quanto emerge dalla ventiquattresima edizione dell'Annuario statistico "Commercio estero e attività internazionali delle imprese", frutto della collaborazione fra l'e l'La crescita più intensa delle importazioni rispetto alle esportazioni si traduce in unadell'(19,1 miliardi in meno rispetto al 2020) che, nel 2021, ammonta a 44,2 miliardi di euro. A contribuire alla riduzione del surplus commerciale è soprattutto la; al netto di tale componente, l'avanzo si attesta a 89,3 miliardi nel 2021 da 85,7 miliardi del 2020. La quota dell'Italia sulle esportazioni mondiali è diminuita in misura più accentuata in alcune aree geografiche, in particolare(da 6,41% a 6,16%),(da 5% a 4,88%), altri paesi africani (da 1,69% a 1,58%) e(da 1,06% a 0,97%). Al contrario, incrementi della quota si rilevano per(da 2,89% a 2,95%) ee altri territori (da 1,97% a 2,00%). Nel 2021 i flussi con l'estero di servizi registrano aumenti particolarmente ampi (+15,7% per le esportazioni, +19,1% per le importazioni).si confermano nel 2021 i principali mercati di sbocco delle vendite di merci italiane, con quote pari, rispettivamente, al 13% e al 10,2% delle esportazioni nazionali. Come nel 2020, glisi collocano al terzo posto tra i paesi partner, con una quota del 9,6%; seguono(5,3%),(4,9%) e(4,5%). Tra i principali Paesi, i mercati di sbocco più dinamici (incremento della quota sulle esportazioni nazionali superiore o uguale a 0,2 punti percentuali rispetto al 2020) sonoPer quanto riguarda i raggruppamenti principali di, nel 2021 il deficit nell'interscambio diraddoppia, da -22,4 miliardi del 2020 a -45,1 miliardi del 2021, a causa dell'eccezionale aumento dei valori medi unitari all'import (+76,7%). Il saldo nell'interscambio di beni intermedi diventa negativo (-5,8 miliardi, da +5,9 miliardi nel 2020) mentre per gli altri raggruppamenti si registrano incrementi dei saldi positivi: +6,3 miliardi per i beni di consumo non durevoli, +6,1 miliardi per i beni di strumentali e +3,1 miliardi per i beni di consumo durevoli.Tra i gruppi diin cui l'Italia detiene nel 2021 le maggiori quote sulle esportazioni mondiali disi segnalano: materiali da costruzione in terracotta (24,46%); cuoio conciato e lavorato, articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, pellicce preparate e tinte (14,44%); prodotti da forno e farinacei (13,01%); pietre tagliate, modellate e finite (12,72%); tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio, esclusi quelli in acciaio colato (10,98%); articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (10,70%) e bevande (9,37%).Rispetto al 2020 glidellasullemondiali si registrano per pietre tagliate, modellate e finite (da 11,28% a 12,72%), tabacco (da 6,27% a 7,63%) e navi e imbarcazioni (da 6,34% a 7,37%); iriguardano medicinali e preparati farmaceutici (da 5,16% a 4,34%) e cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo (da 9,61% a 8,81%). La crescita dell'export nel 2021 interessa tutte le regioni italiane, a eccezione della Basilicata. Dalle regioni delproviene l'88,8% dell'export nazionale, mentre ilne attiva il 9,9%. Nel 2021, la quota dellasulle esportazioni nazionali è del 26,3%; seguono Emilia-Romagna (14,0%), Veneto (13,6%), Piemonte (9,6%) e Toscana (9,2%).Nel 2021, è aumentato il numero degliitaliani: secondi i dati dell'Annuario statistico Istat-Ice sono stati 136.025 operatori economici che hanno effettuato vendite di beni all'estero conto i 127.265 nel 2020 (circa il 7% in più).Nel 2021, glisono stati pari a. Quelli esteri in Italia hanno toccato i 12 miliardi ma restano inferiori a quelli rilevati nei due anni precedenti al 2020. È quanto emerge dalla ventiquattresima edizione dell'Annuario statistico "Commercio estero e attività internazionali delle imprese", frutto della collaborazione fra l'Istat e l'Ice. Nel 2021 il commercio mondiale di beni, misurato in dollari ed espresso a prezzi correnti, registra una crescita del 26,3% rispetto al 2020, superando ampiamente i livelli del 2019.Questo risultato è sintesi di un forte aumento dei(+9,4%) e dei(+15,5%). Anche il valore nominale dell'interscambio mondiale di servizi registra un deciso incremento (+16,8%) ma ad aumentare di più sono gli investimenti diretti esteri (+64,3%).