Interpump vede fatturato superiore a 2 miliardi a fine 2022

Interpump

(Teleborsa) -, gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, ha chiuso ilconpari a 537,6 milioni di euro, in aumento del 32,6% rispetto al corrispondente periodo del 2021 (+17,3% la crescita a parità di perimetro). Nel dettaglio delle divisioni operative del gruppo, la divisioneha registrato una crescita del 41,8% (+20% a parità di perimetro) mentre la divisionedel 10,9%.L'è stato pari a 127,5 milioni di euro, +25,2% rispetto al II trimestre 2021 (+15.4% a parità di perimetro e al netto di costi non ricorrenti del trimestre), con undel 23,7% rispetto al 25,1% del corrispondente periodo del 2021. L'è stato di 73,4 milioni di euro, -1.5% rispetto al II trimestre 2021 (+29,7% al netto dei benefici fiscali contabilizzati nel periodo di confronto e di costi non ricorrenti del trimestre)."Nel semestre Interpump ha superato il miliardo di fatturato e ci aspettiamo di traguardare la soglia dei due miliardi a fine esercizio - ha commentato il- Considerando che il II trimestre 2021 ha rappresentato un momento di eccellenza assoluta e che le difficoltà di contesto si siano oggi generalmente aggravate, i". "La crescita organica a doppia cifra e la capacità di contrastare efficacemente le tensioni del periodo ne rappresentano la migliore evidenza - ha aggiunto - Nonostante lo scenario, Interpump confida di poter confermare per l’intero 2022 i propri abituali livelli di eccellenza".Al 30 giugno 2022 laè pari a 628,8 milioni di euro rispetto ai 494,9 milioni di euro al 31 dicembre 2021. L'acquisto di azioni proprie ha rappresentato la principale voce di variazione, con un esborso netto pari a 86,8 milioni di euro; le attività di sviluppo hanno assorbito 83,6 milioni di euro, scomponibili in investimenti per 51 milioni di euro e acquisto di partecipazioni per 32,6 milioni di euro; infine nel II trimestre sono stati pagati dividendi per 29,9 milioni di euro.Per quanto riguarda la guidance, Interpump sottolinea chee ipotizzare il superamento della storica soglia di 2 miliardi a fine 2022". Il gruppo è "pronto a raccogliere le sfide che si profileranno e contemporaneamente continuerà a prestare attenzione al controllo dei costi, alla gestione finanziaria e al contenimento del circolante per consentire la realizzazione dell'abituale percorso di crescita".