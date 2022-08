MAPS, Emilia-Romagna incrementa importo convenzione per ASL

MAPS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation, ha comunicato che lasiglata nel gennaio 2020 con una sua controllata per un importo pari a 2.755.288,50 euro. Il progetto aveva durata triennale e importo massimo di 5,5 milioni di euro. La controllata Artexe fornisce i servizi di manutenzione, assistenza e supporto necessari alle ASL della regione Emilia-Romagna e all'ospedale di Sassuolo nel quotidiano utilizzo dei propri applicativi."La decisione della Regione Emilia-Romagna di incrementare la capienza della convenzione è rilevante in quanto èe ci consente di fornire il servizio in continuità con il passato, essendo le Strutture Sanitarie della Regione già clienti di rilevanza del Gruppo da diversi anni", ha commentato, Amministratore Delegato di MAPS.