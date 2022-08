Milano Bergamo tornato stabilmente ai livelli del 2019

(Teleborsa) -continua a viaggiare ormai. Un recupero accreditato, dopo il dato di giugno addirittura superiore a quello di tre anni fa, dal consuntivo di, appena 27mila meno di luglio 2019. Uno scarto minimo, determinato dalle cancellazioni dovute agli scioperi proclamati nel corso del mese.sono transitati. Nel 2019, anno record pre-pandemia con 13,8 milioni di passeggeri, da gennaio a luglio se ne erano contati 7.819.309. Sul dato (-8,7%) incide l’andamento del, condizionato dallenel mese di gennaio, che hanno rallentato la ripresa.Di fatto,l’aeroporto di Milano Bergamo, terzo scalo nazionale dopo Fiumicino e Malpensa, ha. E lasi attesta"Senza gli investimenti per un valore di 37 milioni, che hanno permesso di realizzare gli ampliamenti proseguendo le opere in corso durante la pandemia, non ci sarebbero state le premesse per la ripresa del traffico passeggeri - sottolinea, presidente di SACBO - Le aree dell’aerostazione sono aumentate del 40%, consentendo di accrescere gli spazi, con nuovo gate sia per i voli Schengen che extra-Schengen, e l’offerta commerciale, che segna una netta ripresa in termini di fatturato.