Piazza Affari in flessione con le altre Borse europee

(Teleborsa) -, che scontano un ritorno del clima negativo sulle borse mondiali, per effetto di tensioni geopolitiche ed economiche.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.773,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,62%) si attesta su 93,3 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +219 punti base, evidenziando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,85%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,64%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,17%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,44%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,71% sul, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilperde lo 0,76%, continuando la seduta a 24.376 punti.Variazioni negative per il(-1,36%); sulla stessa tendenza, in forte calo il(-2,05%).di Milano, troviamo(+2,42%),(+1,24%),(+1,20%) e(+0,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,25%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,71%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,62%.In perdita, che scende del 2,25%.del FTSE MidCap,(+2,64%),(+1,35%),(+0,74%) e(+0,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,64%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,1 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,02%.Sensibili perdite per, in calo del 3,00%.