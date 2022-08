SACE BT e A.R.T.E. a supporto delle PMI italiane per il pagamento dei servizi energetici

(Teleborsa) - Facilitare le richieste dideldelleper l’. È questo l’obiettivo dell’intesa traBT, la società del Gruppo SACE specializzata nell’assicurazione deia breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione e, l’Associazione di Reseller e Trader dell’Energia. L’accordo – si legge in una nota congiunta - ha l’intento di creare le condizioni più favorevoli ai clienti degli operatori associati per negoziare la dilazione del pagamento delle fatture per i servizi energetici, grazie alla Cauzione Energia PMI, una soluzione a mercato e interamente digitale dedicata alle piccole e medie imprese, messa in campo da SACE BT per agevolare la concessione di piani di rateizzazione dei pagamenti delle fatture relative ai consumi energetici da maggio a dicembre 2022.è la nuova garanzia di, dedicata alle piccole e medie imprese che vogliono richiedere al proprio fornitore la dilazione di pagamento delle fatture energetiche. Le PMI, dopo aver negoziato la rateizzazione di una o più fatture per consumi di energia con il proprio fornitore di servizi energetici., potrà richiedere ladirettamente sul sito sace.it. SACE BT analizzerà la richiesta e, in caso di esito positivo del processo di valutazione, emetterà inla garanzia da presentare al proprio fornitore di energia. Sul sito sace.it è disponibile un simulatore che, sulla base dei dati di bilancio 2021, restituisce in tempo reale una prima indicazione sull’accoglibilità della richiesta dell’operazione e in caso positivo del costo della cauzione stessa.“Da sempre, come SACE BT, poniamo un’attenzione particolare al supporto alle imprese italiane nella realizzazione delle loro ambizioni, dal punto di vista dell’educazione alla gestione dei rischi e da quello degli strumenti assicurativi che abilitano la loro attività”, dichiara, Direttore Generale di SACE BT. “Con Cauzione Energia PMI dimostriamo ancora una volta di essere davvero vicini alle esigenze delle imprese, in particolare delle PMI, alle prese con un contesto particolarmente complesso, con soluzioni semplici e digitalizzate, disponibili sul portale sace.it”."Il numero delle richieste di rateizzazioni è in continua crescita e la nostra attenzione alle esigenze delle aziende italiane ci impone da sempre di trovare le migliori soluzioni per supportarle. - sottolinea il Portavoce di ARTE,– E’ proprio per questo motivo che grazie alla collaborazione con SACE BT, possiamo oggi contare su uno strumento idoneo alla risoluzione del principale problema di oggi, gli importi di luce e gas arrivati ai massimi della storia.”