Vittoria lancia un sustainability-linked bond da cinque milioni attraverso UniCredit

UniCredit

(Teleborsa) -, il marchio specialista degliperdi proprietà del suoe del fondo milanese, lancia attraverso UniCredit un sustainability-linked bond dal valore dilegato alla sostenibilità per finanziare attività ESG e investire in capacità di produzione & innovazione in Tailandia e in Italia.Il minibond da 5 milioni di euro ha unadied è in fase iniziale sottoscritto completamente da UniCredit. Come conseguenza di questa operazione finanziaria, si è creata una salda collaborazione tra Vittoria Group e; collaborazione che si svilupperà anche ine retail dedicati a Vittoria Group e Vittoria Park nei prossimi mesi.Vittoria riceverà unda UniCredit sottoforma di riduzione del tasso cedolare al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità fissati al momento dell'. Per supportare il finanziamento di questi investimenti, Vittoria Group ha optato per il lancio di bond relativi adche hanno obiettivi ambiziosi in ambito ambientale, sociale e di governance quali la riduzione di emissioni di CO2, la diminuzione di infortuni sul lavoro e la promozione della diversità tra i dipendenti nei prossimi anni., Co-Fondatore e CEO di Wise Equity ha commentato: “Siamo molto soddisfatti della crescita di Vittoria Group e dell’opportunità che ci è stata data dal bond di Unicredit.”, Presidente e CEO di Vittoria Group ha aggiunto: “In Vittoria prendiamo seriamente le nostre iniziative ESG e siamo quindi molto soddisfatti che il mercato ci supporta contribuendo al loro finanziamento.”, Regional Manager UniCredit Lombardia, ha commentato: “Siamo contenti di supportare progetti di sostenibilità e di consolidare la nostra collaborazione con un partner internazionale e innovativo come Vittoria, con la quale abbiamo costruito una partnership duratura. Attraverso lo strumento dei minibond, un segmento in cui UniCredit è leader in Italia, mobilitiamo ingenti risorse a favore delle PMI italiane e lombarde, incoraggiando e facilitando la transizione del nostro sistema imprenditoriale verso forme di investimento finanziario alternative. I numeri della Lombardia ci riempiono di soddisfazione; è pari a circa 130 milioni di euro il volume complessivo che sta alla base delle emissioni di questo strumento di capital market da parte di 24 società lombarde."