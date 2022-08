Wall Street chiude poco mossa

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 32.798 punti, mentre, al contrario, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 4.119 punti. Sulla parità il(-0,06%); in frazionale calo l'(-0,25%).(+1,21%) e(+0,51%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori(-2,18%),(-0,89%) e(-0,81%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+6,14%),(+2,91%),(+1,79%) e(+1,65%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,96%.Calo deciso per, che segna un -1,71%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,53%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,41%.Al top tra i, si posizionano(+2,45%),(+2,39%),(+2,35%) e(+2,13%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,70%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,69%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,51%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,35%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI composito (atteso 47,5 punti; preced. 52,3 punti)15:45: PMI servizi (atteso 47 punti; preced. 52,7 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 55,3 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 1,2%; preced. 1,6%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,52 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 32,52K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -80,1 Mld $; preced. -85,5 Mld $).