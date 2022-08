algoWatt riduce la perdita nel primo semestre 2022

algoWatt

(Teleborsa) -, GreenTech Solutions Company quotata su Euronext Milan, ha chiuso il primo semestre del 2022 conpari a 9,3 milioni di euro (9,8 milioni al 30/06/2021; -5%), unpari a 0,4 milioni di euro (25 mila al 30/06/2021) con EBITDA Margin al 4,5%, e unpari a -1,8 milioni di euro (-3,7 milioni al al 30/06/2021; +51,2%)."Con i risultati del primo semestre 2022,di risanamento e dell'Accordo finanziario e intendiamo, fin da ora, dimostrare la proattività della nuova governance nel mettere in pratica la revisione strategica prevista dal Piano industriale 2022-2024", ha commentato l'"Siamo confidenti che la seconda parte dell'esercizio, in linea con quanto avvenuto negli anni precedenti, porti a una significativa crescita del business e dei risultati - ha aggiunto - In particolare, anche in ragione delle stime e delle previsioni che possiamo assumere nell'attuale congiuntura,che abbiamo indicato nel Piano industriale (circa 4,5 milioni di euro)".Laè pari a 13,5 milioni di euro (12,8 milioni al 31/12/2021; +5,73%), con un indebitamento suddiviso in quota a breve per 1,3 milioni di euro e quota a lungo per 12,2 milioni di euro.