Borsa di New York chiude in calo

(Teleborsa) - Wall Street chiude in rosso, condizionata dalle rinnovate tensioni geopolitiche e dai toni aspri con Pechino, a causa della visita della presidente della camera USA Nancy Pelosi a Taiwan. Ilè in calo (-1,23%) e si attesta su 32.396 punti in chiusura; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 4.091 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,30%; come pure, negativo l'(-0,77%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,07%),(-1,05%) e(-1,01%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,86%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,42%.scende del 2,57%.Calo deciso per, che segna un -2,41%.Tra i(+6,48%),(+5,33%),(+4,62%) e(+4,35%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,17%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,00%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,57%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,18%.