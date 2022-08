Case vacanza, mercato torna a crescere con riaperture post pandemia

(Teleborsa) - Dopo il forte calo registrato durante la pandemia,, sia sul versante delle compravendite sia su quello degli affitti. La conferma viene dalldi Fimaa-Confcommercio, in collaborazione con Nomisma.Si registra infatti unnelle località turistiche monitorate, che si confronta con il 7,1% del mercato totale. Particolarmente bene le localitàseguite da quellee da quelle suiPer, amministratore delegato di Nomisma, la crescita è stata "alimentata soprattutto dall’esigenza delle famiglie italiane di privilegiare dopo la pandemiae gratificazione. Proprio quello che nell’immaginario collettivo rappresenta l’investimento immobiliare""Il mercato immobiliare delle case per vacanza gode di buona salute, nonostante gli effetti negativi della guerra in Ucraina e l’impennata dell’inflazione", commenta, presidente nazionale Fimaa, auspicando una migliore, evitando disparità di normative tra le varie Regioni.Ilsi è attestato suial metro quadro commerciale, con un aumento medio del 3,2% annuo: la crescita si attesta tra +3,7% e +5% per le case in montagna e al lago e tra +2,2% e +2,8% per quelle in riva al mare.Anche quest’anno in cima allac’è una località montana,, con valori che raggiungono i 15mila euro al metro quadro, seguita da Forte dei Marmi e Capri con 14mila. Seguono, Cortina d'Ampezzo e Santa Margherita Ligure, con valori massimi superiori ai 13mila.Per quanto concerne gli, si registra ungrazie alla crescita dei flussi turistici. L’aumento è più forte nelle località marittime (+5,9% in media) con a ruota quelle lacuali (+5,3%), mentre i canoni medi delle località di montagna registrano un aumento molto più contenuto (+1,1%).