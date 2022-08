Equita chiude raccolta fondo Private Debt Fund II a 237 milioni

Equita

Generali

(Teleborsa) -, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha(EPD II), fondo chiuso di diritto italiano PIR alternative gestito da Equita Capital SGR. Il final closing ha portato la, risultato superiore al target di 200 milioni di euro annunciato al lancio. EPD II ha ottenuto il commitment di numerosi investitori istituzionali, sia italiani che internazionali.Agli importanti investitori che avevano già confermato il loro investimento dei mesi scorsi nel Fondo, quali il Fondo Italiano d'Investimento, l'European Investment Fund, ENPAM, Inarcassa, il ramo vita di un primario gruppo assicurativo italiano ed un importante fondo pensione nazionale,, iniziativa avviata daper sostenere la ripresa sostenibile e dell'economia reale in Europa."Il successo della raccolta di EPD II testimonia la qualità del lavoro svolto da Equita nel private debt, asset class dove siamo riconosciuti comeper le nostre competenze in ambito creditizio e per la capacità di execution", ha commentato, amministratore delegato di Equita."Siamo particolarmente soddisfatti del risultato raggiunto non solo per le dimensioni finali della raccolta ma anche e soprattutto per la qualità dei nostri investitori, notevolmente migliorata in termini dirispetto a quella del primo fondo", ha aggiunto, responsabile private debt e co-responsabile Alternative Asset Management di Equita Capital SGR.Equita informa anche che a luglio 2022 il l team di private debt ha completato con successoal fianco di un primario fondo di private equity, portando il numero delle operazioni concluse a 8 per un totale di circa 118 milioni di euro (pari al 50% dei commitment complessivi). Ad agosto 2022 il fondo Equita Private Debt Fund ha completato con grande successo il(restituendo ai propri investitori circa il 50% del capitale investito).