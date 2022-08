FS Italiane, al via nuovo Intercity Green di Trenitalia

(Teleborsa) - Inizia il viaggio del nuovo. Un treno rinnovato nell'aspetto grazie a una speciale pellicolatura esterna e a una carrozza dedicata con sei posti bici, punti di ricarica, raccolta differenziata, area family e vending machine. Sulle pareti della– che entro giugno 2023 sarà a disposizione di tutta la flotta Intercity Giorno – i passeggeri troveranno messaggi sulla sostenibilità con il dettaglio del risparmio di CO2 per i viaggi in treno.A bordo i passeggeri troveranno anche i primi, la cui produzione permette un risparmio, per ogni kg di filato, del 32% di CO2, 94% di acqua e 64% di energia. Una scelta sostenibile che il Gruppo ripeterà anche per le sedute dei prossimi treni ibridi Intercity fra le località della costa ionica. A questa novità si aggiunge la, con un minimo garantito di 70, per il rinnovo degli Intercity Notte da e per il Sud. La gara ha un valore economico minimo di, assegnati a Trenitalia dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nell'ambito deiL'è composta dae più diper l'estate 2022. Grazie alla, piattaforma di travel podcasting, i passeggeri potranno ascoltare l'Italia in Intercity, scegliendo tra 400 racconti originali, realizzati da quattro travel podcaster che hanno attraversato la Penisola da Nord a Sud. Un esempio di realtà aumentata audio oggi gratuitamente accessibile da tutti i viaggiatori in sei lingue diverse. Per usufruirne, sarà sufficiente scaricare l'app Loquis, entrare nel, avviare la funzione navigatore e mettersi in ascolto.