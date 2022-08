FS Italiane, Frecciarossa Title Sponsor della Supercoppa di Basket 2022

(Teleborsa) -sarà ilche aprirà a Brescia la stagione del basket mercoledì 28 e giovedì 29 settembre. Dopo avere legato il suo nome alle ultime due edizioni della Final Eight di Coppa Italia che si sono disputate a Milano e Pesaro, Frecciarossa – fa sapere il Gruppo FS in una nota – sarà inoltre al fianco di LBA come Title Sponsor anche della edizione 2023 che si disputerà dal 15 al 19 febbraio.Il palcoscenico della Frecciarossa Supercoppa 2022 che assegnerà il primo titolo della stagione sarà ilche aveva già ospitato la edizione 2018 della Supercoppa, vinta dall'Olimpia Milano.Proprio i campioni d'Italia dell'saranno i protagonisti di una delle due semifinali che, mercoledì 28, la metteranno di fronte allanella riedizione della ultima finale scudetto. L'altra semifinale vedrà di fronteGiovedì 29 invece è prevista la finale.Nei prossimi giorni su Vivaticket scatterà la prevendita dei biglietti e saranno definiti gli orari delle gare.