Generali risponde a informativa Consob su nomine in CdA

Generali

(Teleborsa) - Continuano a tenere banco inglitra la lista Caltagirone (che un mese dopo la costituzione del nuovo CdA si è dimesso dal board) e quella del consiglio di amministrazione uscente. In ottemperanza allaricevuta il 27 luglio scorso, la compagnia assicurativa triestina ha reso noto una serie di discussioni all'interno del CdA e del consiglio sindacale riguardanti la nomina del sostituto dell'imprenditore romano.Il consiglio di amministrazione, in occasione della seduta nella quale ha provveduto alla, ha ritenuto l'privo dei requisiti di idoneità, come previsto dalla Fit&Proper Policy allo stesso applicabile in caso di "gravi misure disciplinari o amministrative inflitte a seguito di episodi di negligenza grave o comportamento doloso, anche a seguito di infrazioni del Codice di Condotta del Gruppo e delle relative Disposizioni Attuative" nonché della necessaria autonomia/indipendenza di giudizio, non sussistendo altresì i presupposti per l’instaurarsi con la società del rapporto fiduciario che costituisce essenza fondante del rapporto di amministrazione e, ciò, alla luce dei fatti occorsi che hanno imposto alla società di adottare i noti provvedimenti, inclusi l’esposto presentato alla Consob e le iniziative avanti alle autorità giudiziarie penali e civili oggetto di comunicazione in data 14 aprile 2022.Quanto all'obbligo per il consiglio della compagnia di applicare lain sede di valutazione dell'idoneità dei propri componenti esso è, fra l'altro, esplicitamente previsto dall'art. 25, comma 1, del Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018 (adottato da IVASS ai sensi dell’art. 30 u.c. del Codice delle Assicurazioni Private, CAP), spiega una nota.hanno motivato il proprio dissenso osservando come, a loro giudizio, la deliberazione del Consiglio di ritenere privo dei requisiti Cirinà e la conseguente deliberazione di non cooptare il medesimo violi lo Statuto e la normativa applicabile. A giudizio degli stessi, la nomina per cooptazione del dottor Cirinà avrebbe costituito atto dovuto ai sensi dell’art. 28.13, comma 1, lettera i) dello Statuto, contestando che Cirinà potesse ritenersi privo dei requisiti per la carica in ragione di quelle che, a loro giudizio, sarebbero iniziative unilaterali ancora sub iudice adottate nei suoi confronti da Generali in risposta alla sua candidatura nella lista poi risultata di minoranza.Con la comunicazione del 27 luglio 2022, Consob ha anchedella Compagnia di "" sulla decisione assunta dal consiglio di amministrazione del 15 luglio 2022 in merito alla cooptazione di Stefano Marsaglia.In proposito, il collegio sindacale osserva di averil processo per la cooptazione di un nuovo amministratore, e di aver sollecitato l'acquisizione di due specifici pareri legali pro veritate. I pareri hanno ad oggetto l'analisi della corretta interpretazione giuridica dell’art. 28.13 dello Statuto sociale della Compagnia in materia di cooptazione e l'effettiva "eleggibilità/idoneità" del candidato collocato al sesto posto della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti all'ultima assemblea del 29 aprile u.s., vale a dire Cirinà."In definitiva, ila base della decisione assunta dal consiglio di amministrazione del 15 luglio 2022 in materia di cooptazione del dott. Stefano Marsaglia è risultato, ad avviso del collegio sindacale,con l'analisi giuridica svolta e con le conclusioni raggiunte nei pareri pro veritate resi", si legge nella conclusione del comunicato.