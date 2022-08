Il comparto bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo (+1,42%)

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

grande capitalizzazione

Banco BPM

BPER

Unicredit

mid-cap

Banca MPS

Illimity Bank

Ftse SmallCap

Banca Finnat

Banca Sistema

(Teleborsa) - L'continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 7.639,7 in guadagno dell'1,42%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 81, dopo aver avviato la seduta a 80.Tra le azioni italiane adel comparto bancario, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,19%.avanza dell'1,73%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,44%.Tra leitaliane, avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +1,23%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,01%.Tra le azioni del, scambia in profit, che lievita dell'1,62%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,78%.