Mercati positivi, Milano resta alla finestra

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia, ad eccezione diche vola sul prezzo dell' OPA finalizzata al delisting Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,25%. Lieve aumento dell', che sale a 1.766 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,50% e continua a trattare a 93,01 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +218 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,96%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,23%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,23%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 22.383 punti, mentre, al contrario, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,21%, portandosi a 24.514 punti.Poco sopra la parità il(+0,66%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il(+0,29%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,15%),(+2,44%),(+1,95%) e(+1,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,84%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,27%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,24%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,91%.di Milano, oltre alla(+20,47%), si segnalano(+9,84%),(+3,42%) e(+2,73%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,64%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,35%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,12%.Tentenna, che cede lo 0,86%.