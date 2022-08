OCSE, inflazione sui massimi dal 1988 su spinta cibo ed energia

(Teleborsa) - L'è salita al, rispetto al 9,7% di maggio 2022. Si tratta dell'aumento dei prezzi più marcato dal giugno 1988. Spinta dai prezzi di generi alimentari ed energetici, l'inflazione è. Circa un terzo dei paesi OCSE ha registrato un'inflazione a due cifre, con il tasso più alto registrato in Turchia (78,6%). Al contrario, il tasso più basso è stato registrato in Giappone (2,4%).L'inflazione dei prezzi deiha raggiunto ila giugno 2022, rispetto al 12,6% di maggio, registrando il più forte aumento dei prezzi dei generi alimentari dal luglio 1975. L'inflazione dei prezzi dell'è balzata alsu base annua a giugno 2022, in aumento dal 35,4% di maggio. Escludendo cibo ed energia, l'inflazione su base annua è aumentata al 6,7% a giugno 2022, rispetto al 6,4% a maggio 2022.L'inflazione su base annua nella media deiha raggiunto il 7,9% a giugno 2022 rispetto al 7,5% di maggio. L'aumento più forte è stato registrato in(1,1 punti percentuali), seguita dalla Francia (0,6 punti percentuali). I prezzi dell'energia sono rimasti il ??principale fattore che ha contribuito all'inflazione in Francia, Germania, Italia e Giappone, mentre l'inflazione al netto dei prodotti alimentari e dell'energia ha guidato l'inflazione nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Nell'area G7, l'inflazione su base annua al netto di generi alimentari ed energia è leggermente diminuita al 4,7%, rispetto al 4,8% di maggio 2022.L'inflazione su base annua nell'è salita al 9,2% a giugno 2022, rispetto all'8,9% di maggio 2022, con forti incrementi in tutte le economie dei mercati emergenti del G20 ad eccezione dell'India.