OSAI, accordo con Iren per impianto recupero metalli preziosi dai RAEE

Osai Automation System

Iren

(Teleborsa) -(OSAI), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di macchine per l'automazione e il testing su semiconduttori, ha firmato, assieme alla società BTT Italia, un(società del Gruppo) per la fornitura di un(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Verrà realizzato ilper l'estrazione, la selezione e il recupero dei metalli preziosi presenti all'interno di schede elettroniche RAEE, tra i quali oro, argento, palladio e rame.L'impianto, che sarà operativo, verrà realizzato all'interno del polo dedicato all'economia circolare che Iren sta sviluppando in, nel comune di Terranuova Bracciolini (provincia di Arezzo). La collocazione geografica faciliterà possibili sinergie industriali con l'importante distretto orafo aretino."L'accordo con Iren rappresenta per noi un- ha commentato l'- Osai ha sviluppato una tecnologia estremamente innovativa per il trattamento dei RAEE, grazie alla trentennale esperienza nell'automazione di processo. Siamo felici che una azienda importante come Iren abbia colto l'importanza di questa tecnologia e abbia deciso di iniziare questo percorso con noi. Oggi nasce e si concretizza la prima applicazione Osai dedicata al mondo della Circular Economy e rivolta ad uno dei maggiori player del panorama italiano".