Petrolio, OPEC+ procede con mini aumento della produzione

(Teleborsa) - L'(la formazione allargata del cartello dei paesi produttori di petrolio) ha deciso une, che si aggiungeranno ai livelli di produzione già concordati nelle precedenti riunioni. Si tratta die di una delusione per l'amministrazione Biden, con la Casa Bianca che nelle scorse settimana aveva fatto pressione per aumentare di più la produzione con l'obiettivo di raffreddare i prezzi del carburante."La riunione ha rilevato che larende necessario utilizzarla con grande cautela in risposta a gravi interruzioni dell'approvvigionamento", si legge nel comunicato diffuso a fine meeting, dove viene sottolinea che "glinel settore petrolifero hanno ridotto le capacità in eccesso lungo la catena del valore (a monte/intermedio/a valle)".Secondo i partecipanti al cartello, investimenti insufficienti nel settore a monte avranno unda paesi produttori di petrolio non-partecipanti e nonOPEC, alcuni paesi membri dell'OPEC e partecipanti non-produttori e non-OPEC.Alle 15.45 ora italiana, i futures sul greggiodi ottobre 2022 hanno raggiunto i 100,71 dollari al barile, in rialzo di 0,30 dollari o dello 0,30%. I futures sul greggio statunitense(WTI) di settembre 2022 scambiano in aumento di 0,14 dollari, o dello 0,15%, a 94,56 dollari al barile.