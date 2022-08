Prima Industrie, Intesa taglia giudizio a Hold e alza target price

Intesa Sanpaolo

Prima Industrie

(Teleborsa) -ha alzato aper azione (da 21,4 euro) il suosu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nel campo dei sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, tagliando ilsul titolo a "" da "Buy". "Consideriamo positivamente la crescita e il backlog raggiunti nel primo semestre 2022, nonostante lo scenario economico e geopolitico - scrivono gli analisti - Grazie ad una forte acquisizione ordini anche nel Q2, il management è fiducioso su un andamento positivo nella seconda parte dell'anno sia in termini di volumi che di redditività e vede una buona visibilità sulla prima parte del 2023".Alla luce dei risultati dei primi sei mesi dell'anno e delle prospettive della società, Intesa Sanpaolo hadi 10 milioni di euro rispetto alla stima precedentedi circa 1 milione di euro. Confermate invece le stime 2023.Viene ricordato che Alpha Private Equity Funds Management Company e Peninsula Investments hanno espresso un interesse non vincolante ad alcuni azionisti di Prima Industrie per l'eventuale acquisto delle loro azioni a. In caso di perfezionamento dell'operazione, dovrebbe essere promossa un'obbligatoria, allo stesso prezzo di 25 25 euro per azione.