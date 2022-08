Safilo punta a raggiungere già nel 2022 gli obiettivi del piano al 2024

Safilo

(Teleborsa) -, quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, ha registratopari a 570,9 milioni di euro nel, in crescita dell'11,8% a cambi correnti e del 6,2% a cambi costanti rispetto ai 510,7 milioni di euro registrati nel 1° semestre 2021. Dopo aver messo a segno unadel 14,3% nel 1° trimestre, e aver registrato una +9,8% nel 2° trimestre, il gruppo ha chiuso i primi sei mesi con una crescita organica del 12% a cambi costanti, trainata dalla continua forza dei marchi di proprietà Polaroid, Smith e Carrera e dei principali marchi in licenza.L'nel 1° semestre 2022 è stato pari a 62,6 milioni di euro, in aumento del 26,1%, con unall'11%, segnando un miglioramento di 130 punti base rispetto al 9,7% registrato nel 1° semestre 2021. Ilnel 1° semestre 2022 è stato pari a 33,7 milioni di euro, rispetto ai 4,4 milioni di euro registrati nel 1° semestre 2021."Siamo soddisfatti degli sviluppi che il nostro business ha continuato a registrare nel 2° trimestre - ha commentato l'- Il nostro obiettivo strategico di costruire una Safilo con un portafoglio di marchi, aree geografiche, prodotti e canali forte ed equilibrato sta procedendo bene. A cominciare quest'anno dall'Europa, il nostro secondo mercato per giro d'affari, che ha registrato un importante recupero, diventando il principale motore di crescita dei ricavi del Gruppo nel 1° semestre".Nel 1° semestre 2022, ilè stato pari a un assorbimento di cassa di 14,5 milioni di euro rispetto all'assorbimento di 4,8 milioni di euro registrato nel 1° semestre 2021. Al 30 giugno 2022, l'del Gruppo ammontava a 105,6 milioni di euro, rispetto a 109,1 milioni di euro a fine marzo 2022 e ai 94 milioni di euro al 31 dicembre 2021.Il management è, che prevedevano vendite nette intorno a 1 miliardo di euro e un margine EBITDA adjusted tra il 9% e l’11%. Il gruppo si attende ora che le vendite nette per l'intero esercizio 2022 crescano mid-single digit a cambi costanti rispetto al 2021 e che il margine EBITDA adjusted si attesti intorno al 10% dall'8,4% registrato nel 2021.