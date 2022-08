Technogym, ricavi 1° semestre salgono a 325 milioni trainati da Nord America

Technogym

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, ha chiuso ilconpari a 325,2 milioni di euro, in crescita del 17,7% rispetto ai 276,3 milioni del primo semestre 2021. A cambi costanti la crescita è del 14,9%. L'ottima performance del(+52,6%) è supportata dalla crescita dei segmenti Hospitality & Residential e Club.L'è pari a 51,8 milioni di euro, in crescita dell'8% grazie all'incremento dei volumi di vendita e all'aumento dei prezzi di listino, i quali hanno compensato, ancora solo parzialmente, l'aumento dei costi legati a materie prime e logistica registrati nel corso del primo semestre 2022. L'utile Adjusted è pari a 25 milioni di euro, in crescita del 24,7% rispetto al primo semestre del 2021."Technogym hae il fatturato dei primi sei mesi dell'anno è in forte crescita in tutti i segmenti BtoB e anche il segmento BtoC si attesta ampiamente al di sopra dei livelli pre-pandemia", ha commentato il fondatore e"La coerenza con il nostro posizionamento premium nei vari segmenti di mercato ci ha inoltre consentito di mantenere un'adeguata redditività e di", ha aggiunto.Laè positiva per 46,4 milioni di euro, rispetto a 96 milioni al 31 dicembre 2021 e rispetto a 70,4 milioni al 30 giugno 2021. L'andamento è legato alla stagionalità del business nella prima parte dell’esercizio, al pagamento di dividendi per 32 milioni, ai maggiori investimenti nonché ad un incremento del Capitale Circolante legato all'incremento del magazzino nonché al pagamento dei debiti verso fornitori con scadenza nei primi mesi dell'anno.