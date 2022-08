Assegno Unico, Inps: nel primo quadrimestre pagamenti alle famiglie per circa 4,8 miliardi di euro

(Teleborsa) - È stato pubblicato oggi dall'l’aggiornamento dell’(AUU) che riporta i dati relativi alle domande di AUU presentate nel periodo gennaio-giugno 2022 e ai pagamenti relativi al quadrimestre di competenza marzo-giugno 2022. L’Osservatorio fornisce un quadro delle essenziali informazioni statistiche sui beneficiari della misura e sui relativi valori economici, relativamente alle domande di assegno presentate all’Istituto dal cittadino, dai Patronati, e tramite Contact. I dati relativi all’AUU erogato ai nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza saranno ricompresi nell’Osservatorio una volta completata l’integrazione statistica delle fonti.Neldi competenza sono stati erogati alle famiglie assegni per circa: iche hanno ricevuto almeno un assegno nel quadrimestre marzo-giugno sono stati 5,3 milioni con riferimento complessivamente a 8,5 milioni di figli. L’mensile per richiedente è risultato pari a 232€ ed è stato pagato in media per 1,6 figli per ciascun richiedente, mentre l’importo per ciascun figlio è risultato, sempre in media, di 145€.Circa il 46% degli assegni pagati per, si riferisce a beneficiari appartenenti a nuclei coninferiore ai 15.000€, e quindi viene erogato il massimo dell’assegno, mentre più del 20% dei figli appartiene a nuclei familiari che non hanno presentato ISEE e quindi ad essi viene erogato l’importo minimo.Con riferimento aidel mese di giugno, l’importo medio per figlio va da poco meno di 50€, per chi non presenta ISEE o supera i 40.000€, a 194€ per le classi di ISEE fino a 15.000€. Nel mese di giugno, ladi importi più elevati si ha al Sud (il valore massimo pari a 166€ per ciascun figlio si registra in Calabria) mentre gli importi meno consistenti si registrano al Centro e al Nord (il valore minimo si registra nella Provincia autonoma di Bolzano dove per ciascun figlio si ha in media un importo mensile per figlio pari a 131€).