CAREL, 6° trimestre consecutivo con crescita organica ricavi a doppia cifra

CAREL Industries

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, ha chiuso ilconpari a 261,3 milioni di euro, +29% rispetto al primo semestre del 2021 (+26% a cambi costanti). A parità di perimetro la crescita sarebbe stata pari a 21,2%. L'è stato pari a 56,1 milioni di euro (inclusi 3,8 milioni derivanti dal consolidamento integrale delle società CFM ed Enginia), in aumento del 27,2%. Ilè stato pari a 34,8 milioni di euro, in crescita del 29,7%."Per ilCAREL registra unapercentuale", ha commentato l'AD. "Il contesto macro-economico globale si presenta ancora molto sfidante: al fenomeno dello shortage e al generalizzato incremento dei costi, si sommano dei segnali di rallentamento dell'economia che potrebbero essere esacerbati dalle politiche monetarie restrittive poste in essere dalla Federal Reserve e dalla Banca Centrale Europea - ha aggiunto - In tale contesto, CAREL continuerà a, che presentano dei trend sia di breve che di lungo periodo decisamente positivi, guardando al futuro con ottimismo e fornendo soluzioni sempre più avanzate che anticipino i bisogni del mercato".Lanegativa è pari a 74,8 milioni di euro, comprendente il pagamento dei dividendi relativi all’esercizio 2021, l’incremento strategico di 18,7 milioni delle scorte di materie prime ed inclusiva dell’effetto contabile legato all’applicazione dell’IFRS16 pari a 27,6 milioni. Al 31 dicembre 2021 la Posizione finanziaria netta consolidata era negativa per 57,8 milioni di euro.In assenza di eventuali ulteriori peggioramenti dello scenario di shortage di materiali, ad oggi non prevedibili, CAREL Industries prevede per il(sul secondo semestre dell'anno passato) un trend di crescita dei ricavi a doppia cifra percentuale nella parte inferiore/media del secondo decile (a parità di perimetro di consolidamento e a cambi correnti).