Decreto Aiuti, oggi il "bis" in Consiglio dei Ministri: spazio a pensioni e taglio del cuneo fiscale

(Teleborsa) - In attesa deldelle ore 15 è trapelata la primadelsu cui ha lavorato il governo nelle ultime settimane. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore tra le misure dovrebbero trovare spazio anche la rivalutazione dellecon anticipo a ottobre dell’indicizzazione al 2% (costo stimato di 2,38 miliardi), il taglio del, complessivamente dell’1,8% nel secondo semestre, con l’ulteriore 1% per i redditi fino a 35mila euro (costo 786 milioni quest’anno e 831 nel 2023) e l’estensione deldaper attribuirlo ai lavoratori esclusi finora – stagionali, cassintegrati a zero ore e collaboratori sportivi – con ulteriori risorse pari a 38 milioni di euro.Si lavora comunque per un– con l’arrivo in Gazzetta atteso già nel fine settimana e l’impegno dei partiti a non presentare emendamenti – per garantire una conversione rapida e tener fuori i nuovi aiuti dalla morsa della campagna elettorale.Dovrebbe essere reintrodotta per il 2022 la norma chiesta da Italia viva che raddoppia a 516 euro la somma per il. Sempre in fatto di welfare, anche i contributi contro ilentra fra i fringe benefit esclusi dal Fisco (la proposta è della ministra Elena Bonetti, sempre di Iv). Scendendo nel dettaglio del pacchetto di soluzioni previste dalla nuova tranche di, secondo la bozza viene rifinanziato con altri 100 milioni il Fondo per il sostegno deldei. La dotazione del Fondo, originariamente di 500 milioni nel primo decreto aiuti, sale così a 600 milioni di euro.Nel dl Aiuti bis verranno rifinanziati inoltre ile il. In particolare, per il bonus destinato agli abbonamenti dei trasporti pubblici vengono stanziati 101 milioni in più, dai 79 milioni originari. Per il bonus psicologo la nuova cifra non è invece ancora dettagliata.La bozza del provvedimento prevede inoltre la possibilità di istituire, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, "per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore arelativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica". L’istituzione dell’area, precisa il documento, "equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie» e consente tra l’altro anche "l’automatica conforme variazione degli strumenti di pianificazione e urbanistici vigenti e per l’apposizione di vincolo espropriativo".