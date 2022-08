ERG alza la guidance 2022 dopo primo semestre in crescita

ERG

, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha registratopari a 374 milioni di euro nel, in crescita di 115 milioni di euro rispetto al primo semestre 2021 proforma (259 milioni di euro). Il contributo più significativo è riconducibile alla maggiore capacità di 366 MW (di cui 217 MW eolico e 148 MW solari) a seguito delle acquisizioni all'estero e all'entrata in esercizio dei parchi sviluppati internamente.Il, al netto degli special items, si attesta a 277 milioni di euro, in aumento di 99 milioni di euro rispetto ai 178 milioni di euro registrati nel 2021 proforma. Ilè pari a 122 milioni di euro, in aumento rispetto al primo semestre 2021 proforma (53 milioni di euro). L'risulta pari a 1.019 milioni, in diminuzione (-1.033 milioni) rispetto al 31 dicembre 2021 (2.051 milioni), per una cessione e il positivo flusso di cassa."Siamo soddisfatti dei risultati del semestre che riflettono principalmente il contributo dei nuovi impianti eolici e solari entrati nel nostro portafoglio negli ultimi 12 mesi a fronte di significativi investimenti - ha commentato l'- Istante i meccanismi di stabilizzazione dei ricavi tra cui tariffe fisse, contratti PPA e vendite a termine effettuate in anni passati"."Ciò che più conta è l'avanzamento spedito nei nostri obiettivi di crescita e di reinvestimento - ha aggiunto - Con le recenti acquisizioni rafforzeremo la leadership nell'eolico e il posizionamento nel solare in Italia. Nel mentre proseguiamo nel percorso di internazionalizzazione grazie alla nuova capacità installata in Spagna, Francia e Polonia già operativa nel periodo oltre a quella che ci aspettiamo in UK.quando prevediamo di".Per l'esercizio 2022 a livello di Gruppo si stima unnell'intervallo compreso tra 485 e 515 milioni di euro, in aumento rispetto al range precedente di 450 e 480 milioni. Il dato di riferimento del 2021 a parità di perimetro è pari a 399 milioni di euro.Glirisultano in un range compreso tra 900 e 1.000 milioni di euro, in aumento di circa 500 milioni di euro rispetto al range precedente compreso tra 420 e 480 milioni milioni di euro (617 milioni di euro nel 2021 a parità di perimetro wind & solar).L'a fine 2022 è atteso nel range tra 1.400 e 1.500 milioni di euro (2.051 milioni a fine 2021), inclusivo della distribuzione del dividendo ordinario di 0,90 euro per azione, in incremento rispetto alla previsione di guidance precedente prevalentemente per effetto delle nuove acquisizioni previste nell'anno.