IGD, utile netto ricorrente semestre +11% ma rivede guidance per fine anno

IGD

(Teleborsa) -chiude il primo semestre condi euro, con un decremento del 5,6%; a seguito della cessione del portafoglio di ipermercati avvenuta a fine 2021, sono statiche tengono conto della variazione di perimetro, pari a 67,2 milioni di euro, rispetto ai quali laIlè pari a 57,1 milioni di euro, inrispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre a perimetro omogeneo risulta in incremento del 16%. La variazione rispetto al dato restated è pari a +14%.della gestione caratteristica è pari a 51,8 milioni di euro, in incremento del 2,3%.(FFO) è pari a, in incremento dell'11% rispetto al 30 giugno 2021."I risultati di questi primi sei mesi dell’anno ci hanno dimostrato la rinnovata vivacità nel settore retail “fisico”: il fatturato degli operatori delle nostre gallerie in Italia è sostanzialmente ritornato sui livelli del 2019 e numerose sono state le commercializzazioni perfezionate, sia in Italia sia in Romania", ha spiegato l'Amministratore Delegato,, aggiungendo "in considerazione del contesto sfidante, in particolare per l’incremento dell’inflazione e dei costi energetici e le incertezze socio politiche, siamo consci che difficilmente sarà replicabile nel secondo semestre; abbiamo perciò rivisto la guidance del FFO presentata l scorso febbraio, ma confermando una traiettoria di crescita rispetto al 2021".Ladel FFO 2022 viene indicata aa fronte del +9/10% indicato a febbraio."La società, con il pagamento a maggio del dividendo- fa notare l'Ad - ha dimostrato di avere un profilo di rendimento attrattivo per i suoi azionisti, e, grazie al miglioramento delle valutazioni del portafoglio immobiliare e alle operazioni di rifinanziamento perfezionate in questi mesi, ha ulteriormente consolidato la propria struttura patrimoniale e finanziaria, consentendo di confermare il percorso di remunerazione sostenibile anche nei prossimi esercizi".