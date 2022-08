Inflazione, le famiglie dell'Eurozona si aspettano altri aumenti nei prossimi 12 mesi

(Teleborsa) - Isi aspettano che tra 12 mesisarà più alta, che la crescita delrimarrà invariata mentre la spesa nominale aumenterà notevolmente più del reddito, che lasarà più negativa e la disoccupazione aumenterà e che, infine, la crescita dei prezzi delle abitazioni sarà leggermente inferiore mentre tassi di interesse sui mutui continueranno a salire. È quanto è emerso da uncondotto dallasulledelle famiglie dell'Eurozona a giugno.L'dai consumatori negli ultimi 12 mesi è aumentata notevolmente, così come le loro aspettative per l'inflazione futura. Ilpercepito mediano negli ultimi 12 mesi è salito al 7,2% dal 6,6% di maggio, mentre l'aspettativa mediana per l'inflazione a 12 mesi a venire è salita solo al 5,0%. Anche le aspettative di inflazione a tre anni sono aumentate notevolmente al 2,8%, dal 2,5% di maggio. L'dei consumatori sull'inflazione si è stabilizzata da marzo dopo essere aumentata rispetto ai mesi precedenti.Per quel che riguarda le aspettative per la crescita delnei prossimi 12 mesi queste sono rimaste invariate allo 0,9%. Rimangono più elevati per i consumatori di età compresa tra 18 e 34 anni (all'1,8%) e per quelli con redditi molto bassi. Ladella crescita della spesa nominale negli ultimi 12 mesi ha continuato a crescere da aprile 2021, raggiungendo il 5,0%. I consumatori con redditi inferiori alla media hanno continuato a percepire la crescita della spesa nominale più elevata. Per quanto riguarda la futura crescita della, le aspettative degli intervistati a 12 mesi sono salite al 3,9%.Le aspettative diper i prossimi 12 mesi erano leggermente più negative rispetto a maggio a -1,3% e si basavano su un'ampia base per fasce di reddito e fasce di età. Le aspettative dei consumatori sono diventate negative a marzo 2022, scendendo a un minimo di -1,8%, ma da allora il calo atteso si è moderato. Coerentemente con le minori aspettative di crescita economica, le aspettative sula 12 mesi sono salite all'11,5%, vicino ai livelli di inizio anno. Ad aprile 2022, i dati trimestrali mostrano che gli intervistati disoccupati avevano ridotto le loro aspettative di trovare un lavoro nei prossimi tre mesi dal 26,7% di gennaio al 23,8%. Anche la probabilità prevista di perdita di posti di lavoro nei prossimi tre mesi è scesa al 9,5% dal 10,3% di gennaio.Le aspettative dei consumatori sulla crescita dei prezzi della loronei prossimi 12 mesi sono scese marginalmente al 3,3%. Dopo un certo slancio al rialzo nel 2021, le aspettative si sono stabilizzate dall'ottobre di quell'anno. Le aspettative suisuinei prossimi 12 mesi hanno continuato a salire fino al 4,0% dal minimo di gennaio del 3,3%. Le condizioni di accesso al credito percepite dai consumatori negli ultimi 12 mesi si sono leggermente inasprite e le aspettative per i prossimi 12 mesi sono rimaste sostanzialmente invariate. La quota di consumatori che dichiarano di aver richiesto credito negli ultimi tre mesi, intervistata su base trimestrale, è ulteriormente diminuita dal 13,7% di gennaio al 12,7% di aprile 2022.