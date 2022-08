IREN, centrale termoelettrica di Turbigo: avviato il nuovo ciclo combinato da 430 MW

(Teleborsa) - Con il 1° parallelo della turbina a vapore del nuovo ciclo combinato della ccompie un altro passo verso il completamento e la messa a regime del nuovo impianto da 430 MW che porterà la potenza complessiva della centrale a circa 1.280 MW.ha curato per Iren la fornitura in opera dei principali componenti del nuovo impianto (la turbina a gas AE94.3A, i generatori, i trasformatori elevatori, il generatore di vapore a recupero) oltre alla realizzazione delle opere civili, dei montaggi e della fornitura degli impianti ausiliari elettrici e meccanici.Il repowering della centrale di Turbigo – fa sapere Iren in una nota – rientra nella complessiva strategia che il gruppo Iren ha messo a punto nel proprioper accompagnare con il giusto bilanciamento energetico la transizione verso la generazione elettrica da fonti rinnovabili.