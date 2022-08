Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -, che porta a casa un guadagno dell'1,29% sul; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che termina a 4.155 punti.Effervescente il(+2,73%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione dell'(+1,9%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+2,69%),(+2,52%) e(+2,48%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -2,97%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,08%),(+3,82%),(+3,19%) e(+2,78%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,37%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,64%.Tra idel Nasdaq 100,(+15,97%),(+9,25%),(+6,75%) e(+6,36%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -17,56%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,32%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,21%.Tentenna, che cede l'1,13%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 32,52K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -80,1 Mld $; preced. -85,5 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 259K unità; preced. 256K unità)14:30: Variazione occupati (atteso 250K unità; preced. 372K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.