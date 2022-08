Wall Street in cauto rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, come peraltro atteso, anticipato dall'andamento positivo dei future statunitensi. Sul fronte macro, negli Stati Uniti, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione, a fine luglio, è aumentato di 6mila unità in linea con le stime degli analisti.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 32.796 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.160 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In moderato rialzo il(+0,47%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,12%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,71%) e(+0,51%). Il settore, con il suo -1,83%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,65%),(+1,00%),(+0,79%) e(+0,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,11%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,07%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,02%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,98%.(+21,07%),(+7,57%),(+5,48%) e(+3,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -13,79%.Pesante, che segna una discesa di ben -9,63 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 6,27%.Sensibili perdite per, in calo del 5,84%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 32,52K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -80,1 Mld $; preced. -84,9 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 259K unità; preced. 254K unità)14:30: Variazione occupati (atteso 250K unità; preced. 372K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,6%).