Banca Profilo, utile semestrale di 6,8 milioni. Avanti con interlocuzioni per vendita

Banca Profilo

(Teleborsa) -chiude ilcon un(-8,8% a/a), in riduzione di 0,7 milioni di euro rispetto al risultato dello stesso periodo dello scorso esercizio, ma in crescita di 1,6 milioni di euro (+31,8% a/a) al netto degli utili relativi alla cessione della controllata svizzera registrati nei primi 6 mesi del 2021. La, inclusa la Raccolta Fiduciaria netta, si attesta a 5,5 miliardi di euro (+2% a/a).Ilè pari a 18 milioni di euro (+130,5% a/a). L'incremento è principalmente legato al maggior contributo derivante dai banking e trading book, in particolare sui titoli governativi italiani legati all’inflazione e ai nuovi impieghi garantiti dallo Stato. Lesono pari a 11,9 milioni di euro, in riduzione rispetto al dato dei primi sei mesi del 2021 (-2,9% a/a)."I risultati del primo semestre risultano superiori alle aspettative per il periodo di riferimento previsto dal Piano", si legge nella nota sui conti. Inoltre, il CdA "ha preso atto chenel capitale sociale di Banca Profilo in un’ottica di ulteriore sviluppo ed efficientamento della medesima".