Bankitalia, indicatore Eurocoin è sceso nuovamente a luglio

(Teleborsa) - Banca d'Italia ha comunicato che(a 0,38 da 0,88 in giugno), segnalando un. "Sul calo dell'indicatore hanno inciso il peggioramento dei climi di fiducia dei consumatori e delle imprese e di alcuni indicatori di domanda, fra cui le immatricolazioni", si legge in una nota di via Nazionale.L'indicatore €-coin - sviluppato dalla Banca d'Italia - fornisce in tempo reale una, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).