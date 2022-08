BPER seleziona Gardant per partnership in gestione NPL

BPER Banca

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, primario operatore di servicing nel mercato italiano, per l’avvio di una fase di negoziazione esclusiva finalizzata alla creazione di unadel Gruppo BPER classificate come "sofferenze"e "inadempienze probabili"Tale accordo preveder lae la contestuale stipula di undei crediti NPL e UTP del Gruppo BPER in partnership con Gardant.L'accordo prevede inoltre ladel Gruppo BPER, pari rispettivamente a circa 1,5 miliardi di euro e 1 miliardo, al lordo delle rettifiche di valore, con l’obiettivo di conseguire il pienoe regolamentare del Portafoglio NPE alla data del closing.L’Operazione,già avviato dal Gruppo BPER nel corso degli ultimi anni, rappresenta una delle più importanti leve strategiche del nuovo Piano Industriale del Gruppo BPER 2022-2025 e permetterà potenzialmente alla Banca disia per effetto del clean-up del portafoglio crediti che dell’atteso miglioramento delle performance di recupero.