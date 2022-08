EdiliziAcrobatica, ricavi prodotti a 74 milioni in primo semestre 2022

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, ha registrato unin crescita del 98,1% a. Le sedi operative dirette in Italia, al 30 giugno 2022, hanno raggiunto quota 80, con un incremento di 11 unità rispetto alle 69 raggiunte al 30 giugno 2021. La capogruppo EdiliziAcrobaca SpA ha raggiunto un totale di 1154 collaboratori, rispetto ai 912 registrati al 30 giugno 2021."È davvero una grande soddisfazione condividere questi risultati - ha commentato il- che mostrano come la. Garanzia, appunto, di cui vado molto fiero, sia nei confronti degli investitori che hanno sempre avuto e continuano ad aver in noi grande fiducia, sia rispetto agli uomini e le donne che lavorano in EdiliziAcrobaca e per i quali questa garanzia rappresenta la certezza di un'occupazione all'interno di un Gruppo che li stimola a crescere e realizzare i propri obiettivi".