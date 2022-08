Gas, Cingolani: numeri non richiedono misure razionamento

(Teleborsa) - Con il riempimento degli stoccaggi di gasquindi abbiamo ripristinato il trend che ci deve portare al 90% a fine anno". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica,, nel corso della conferenza stampa ieri sera al termine del Consiglio dei Ministri che ha dato via libera al Dl Aiuti bis."I numeri sul gas non richiedono misure draconiane di razionamento.ha aggiunto. "Con i numeri che abbiamo, con gli stoccaggi, con il nostro piano di risparmio e con le diversificazioni, non dovrebbe esserci ragione di fare un razionamento, come probabilmente ci sarà in altri Paesi"."Il Gnl va gassificato subito: non si può mettere a rischio la sicurezza energetica nazionale perchè non si può mettere un rigassificatore. Lo metteremo casomai per pochi anni poi lo sposteremo, ma dobbiamo partire subito. E' un fatto tecnico", ha aggiunto Cingolani ricordando che dei