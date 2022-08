Superbonus, ANCE: per lo Stato incassi pari a 30% extragettito

(Teleborsa) - Il settore delle costruzioni ha contribuito per ilon un beneficio per le casse statali stimato aLo rivendica l'Associazione nazionale dei costruttori (ANCE) in un rapporto stilato in vista delapprovato ieri in Consiglio dei Ministri.In particolare, a concorrere al risultato, secondo il rapporto,derivante dai maggiori consumi degli occupati negli interventi legati al Superbonus. Inoltre - sottolinea la nota dei costruttori - "se si considerano gli ulteriori effetti positivi derivanti dai contributi previdenziali e assistenziali, nonché le imposte pagate dalle imprese coinvolte nel processo realizzativo, le entrate ascrivibili alUna situazione paradossale, come ha rilevato nelle scorse ore, la Presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), Federica Brancaccio, la quale ha sottolineato come il comparto delle costruzioni, nonostante abbia generato un extragettito delproprio grazie al superbonusche, di fatto, hanno paralizzato il mercato.Proprio ieri sul tema era intervenuto anche il leader del Movimento Cinquestelle"Per mesi il governo ha demonizzato il Superbonus voluto dal Movimento 5 stelle. Ora grazie a quella misura abbiamo le risorse per aiutare famiglie e imprese alle prese con rincari e bollette”, ha detto in un video su Facebook mostrando l’apertura del Sole24ore che ieri titolava“Non dimentichiamo che quelche abbiamo fatto nel 2021- rivendica Conte – è in buona parte dovuta al superbonus, non dimentichiamo i 630mila nuovi occupati nel settore delle costruzioni e nei settori indotti e collegati".