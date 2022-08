Tesmec conferma guidance 2022 dopo primo semestre in crescita

Tesmec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, ha realizzatopari a 113,3 milioni di euro, in forte incremento rispetto ai 96,9 milioni di euro al 30 giugno 2021. Tale variazione è principalmente riconducibile alle performance dei, spiega la società, aggiungendo che la ripresa dei volumi è concentrata nei settori Trencher e Rail, mentre il settore Energy rimane stabile ma con un migliore mix. A, il gruppo registra una migliore contribuzione delle vendite in Italia e una conferma del ruolo primario del mercato americano ed europeo.L'è pari a 18,7 milioni di euro, in crescita rispetto ai 13,7 milioni di euro al 30 giugno 2021. L'è pari a 7,9 milioni di euro, in aumento rispetto a 1 milione di euro al 30 giugno 2021, anche grazie ad un positivo impatto dell'andamento valutario. L'è di 133,1 milioni di euro, in aumento sia rispetto ai 121 milioni di euro del 31 dicembre 2021 sia rispetto ai 119,4 milioni di euro al 31 marzo 2022 in particolare a seguito dell’incremento del capitale circolante."Tesmec ha registratocon una crescita di tutti gli indicatori economici di riferimento, nonostante un contesto internazionale ancora incerto a causa delle tensioni associate al conflitto in Ucraina, dell’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia e dalle criticità sulle catene di approvvigionamento", ha commentato l'e le linee guida del Piano Industriale 2020-2023, con aspettative positive in riferimento al risultato netto - ha aggiunto - Nel secondo semestre confidiamo, inoltre, in una riduzione dell'indebitamento finanziario netto". Attesi ricavi superiori a 240 milioni di euro, un EBITDA percentuale superiore al 16%, EBIT e risultato netto in linea con le attese del mercato con una riduzione dell'Indebitamento Finanziario Netto.