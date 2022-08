Ucraina, Turchia conferma: partite altre navi con cereali

(Teleborsa) -da parte delle autorità turche dellaoggi di altrecariche dididopo l'attivazione del meccanismo congiunto pattuito tra, con la mediazione diIl Ministero della Difesa turco ha indicato in una serie di messaggi sui social che labattente bandiera panamense, è partita dal porto di Odessa versocon unIlcon bandiera maltese, trasporta 13 mila tonnellate di mais mentre il, con bandiera turca, ne trasportaentrambe sono partiti dadiretti rispettivamente verso ilIl Ministero della Difesa ha sottolineato che idovranno attraccare a Istanbul per essere ispezionati, così come previsto dall'accordo delIntanto, nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione nel Paese, l'intelligence britannica le attività russe nella centrale nucleare ucraina dihanno probabilmente minato la sicurezza delle normali operazioni dell'impianto.Leprosegue ilstanno probabilmente operando nelle regioni adiacenti alla centrale ed hanno usato unità di artiglieria basate in queste aree per colpire territori ucraini sulla sponda occidentale del fiume Dnipro.Allo stesso tempo, Mosca ha usato probabilmente l'area più estesa della zona, in particolare la città adiacente di Enerhodar, per offrire riposo alle proprie forze, sfruttando lo status protetto delle centrale per ridurre il rischio di attacchi notturni